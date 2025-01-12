تشكيل ريال مدريد - تشواميني وبيلينجهام أساسيان ضد برشلونة

الأحد، 12 يناير 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

مبابي - فينيسيوس - بيلينجهام - رودريجو - ريال مدريد - نهائي إنتركونتيننتال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب أوريلين تشواميني بشكل أساسي كقلب دفاع بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

أخبار متعلقة:
أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني بيان أول من منافس.. أتلتيكو مدريد ينضم لقافلة المعترضين على تسجيل أولمو وفيكتور إلى الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم مايوركا بثلاثية ويضرب موعد فرصة التعادل مع برشلونة السوبر الإسباني - موعد مباراة نهائي ريال مدريد ضد برشلونة والقناة الناقلة

ويدخل ريال مدريد بنفس الاختيارات التي خاض بها المباراة الماضية ضد ريال مايوركا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة في النسخة الماضية بعد الفوز على برشلونة في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويعد برشلونة أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 14 مرة وخلفه ريال مدريد صاحب الـ 13 لقبا.

ريال مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني
نرشح لكم
احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي التشكيل - جيسوس وهافيرتز يقودان هجوم أرسنال.. وجارناتشو أساسي مع مانشستر يونايتد نهائي "كأس السوبر الإسباني" بصوت مدحت شلبي وفارس عوض فرصة لمصطفى محمد؟ وست هام يعلن غياب نيكلاس فولكروج لعدة أسابيع حكم الكلاسيكو: نتوقع ما قد يحدث في المباراة.. ونعي حجم المسؤولية على عاتقنا نوير: سأجدد عقدي مع بايرن قريبا فابريزيو رومانو: لضم مرموش.. المفاوضات الرسمية بين مانشستر سيتي وفرانكفورت بدأت مفعول السوبر انتهى؟ ميلان يعود لنتائجه المخيبة بتعادل ضد كالياري
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(0) مودرن.. انطلاق المباراة 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي 34 دقيقة | ميركاتو
التشكيل – عودة الهاني سليمان لحراسة مرمى سموحة.. وأحمد عاطف يقود هجوم مودرن 37 دقيقة |
تشكيل ريال مدريد - تشواميني وبيلينجهام أساسيان ضد برشلونة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(1) المصري.. هدف التعادل ساعة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(1) الزمالك.. جوووول حسام أشرف ساعة | الكرة المصرية
احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"