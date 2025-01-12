تشكيل ريال مدريد - تشواميني وبيلينجهام أساسيان ضد برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب أوريلين تشواميني بشكل أساسي كقلب دفاع بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

ويدخل ريال مدريد بنفس الاختيارات التي خاض بها المباراة الماضية ضد ريال مايوركا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة في النسخة الماضية بعد الفوز على برشلونة في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويعد برشلونة أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 14 مرة وخلفه ريال مدريد صاحب الـ 13 لقبا.