انتهت الكونفدرالية - إنييمبا (1)-(1) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنييمبا ضد المصري في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق67. الحارس يتصدى لركلة الجزاء من محمود حمادة

ق65. ركلة جزاااء للمصري حصل عليها دغموم.

ق60. دغموم يدخل بدلا من فخر الدين بن يوسف.

ق47. هدف التعادل لإنييمبا عن طريق إيفاني إهيميكويلي من رأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. تبديل أول للمصري بدخول محمد مخلوف بدلا من سامادو أتدجيكو الذي تعرض للإصابة

ق12. الهدف الثاني يضيع من المصري عن طريق محمود حمادة بتسديدة ارتدت من الدفاع وتحولت إلى ركنية.

ق8. جووووول أول للمصري عن طريق محمد هاشم برأسية بعد عرضية من خالد الغندور.

ق4. مقصية من صلاح محسن فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل