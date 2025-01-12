انتهت الكونفدرالية - بلاك بولز (1)-(3) الزمالك

الأحد، 12 يناير 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك - بلاك بولز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز ضد الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط بينما يتذيل بلاك بولز بـ4 نقاط.

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انتهت

ق 83: جووووووول زيزو بعد تمريرة رائعة من شيكابالا وضعته في موقف انفراد بحارس المرمى ثم راوغه وسجل.

ق 80: تبديلان للزمالك بدخول شيكابالا ومحمد السيد بدلا من شحاتة عبد الله السعيد.

ق 67: دخول ناصر منسي ومحمود بنتايك بدلا من حسام أشرف ومصطفى شلبي.

ق 62: هدف من إيجايتا إيفوني برأسية.

ق 56: تسديدة من زيزو عن بعد تصدى لها الحارس ببراعة.

ق 53: جووووووول حسام أشرف بعد عرضية من مصطفى شلبي سددها مباشرة أشرف في المرمى.

ق 51: جووووووول حسام أشرف بعد عرضية أرضية من زيزو.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تسديدة خطيرة من نبيل عماد من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس.

ق 32: تسديدة أخرى من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء تبعد المرمى.

ق 22: رأسية من حسام أشرف داخل منطقة الجزاء لكن تذهب إلى أيدي حارس المرمى بسهولة.

ق 11: تسديدة من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء على الطائر يتصدى لها الحارس.

ق 3: تسديدة أرضية قوية من زيزو ترتطم في الشباك الخارجية للمرمى.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الزمالك بلاك بولز الكونفدرالية
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