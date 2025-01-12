احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد، 12 يناير 2025 - 17:39
كتب : FilGoal
حقق توتنام فوزا صعبا على تاموورث بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
تاموورث ينشط بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.
صعوبة المباراة جاءت بسبب صمود تاموورث طوال أحداث المباراة والحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.
وفي الوقت الإضافي نجح دومينيك سولانكي في كسر صمود تاموورث وتقدم لتوتنام في الدقيقة 101.
وأضاف كوسوفيسكي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 107.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل برينان جونسون الهدف الثالث لتوتنام ليقود فريقه لدور الـ 32.
وسيتحدد منافس توتنام في دور الـ 32 عن طريق قرعة ستجرى عقب نهاية مباريات الدور الثالث.
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