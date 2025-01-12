مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد

الأحد، 12 يناير 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

قميص الزمالك لكأس السوبر الإفريقي

نفى مصدر من نادي الزمالك خوض مواجهة الفريق أمام بلاك بولز في الكونفدرالية بقميص مُقلد مختلف عن القميص الرسمي لهذا الموسم.

وظهر تصميم قميص الزمالك لمواجهة بلاك بولز وهو مختلف عن القميص الذي ظهر به الفريق في مباراة أبو قير للأسمدة بكأس مصر.

وأوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "غير صحيح خوض الزمالك مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد كما يشاع".

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وكشف "منذ تعاقد النادي مع شركة ذات تم الاتفاق على تصميمين، الأول في المشاركات القارية بنفس تصيمم مواجهة السوبر الإفريقي".

واختتم تصريحاته "بينما التصميم الذي شارك به الفريق في كأس مصر للبطولات المحلية".

ويلعب الزمالك أمام بلاك بولز في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما بلاك بولز في المركز الثالث بـ 4 نقاط.

ويأتي المصري في المركز الثاني بـ 5 نقاط قبل مواجهة إنييمبا صاحب الـ 4 نقاط في نفس التوقيت.

الزمالك الكونفدرالية بلاك بولز
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