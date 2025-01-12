الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي

الأحد، 12 يناير 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان - وسام أبو علي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن مستجدات حالة وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد تعرضه لحالة هبوط في الدورة الدموية.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال جاب الله عبر موقع الأهلي: "وسام أبو علي مهاجم الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية غدا".

وأكمل "وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة".

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عادت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة بعد الانتصار على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحول الأهلي تأخره بهدف دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف سجلهم إمام عاشور.

وصنع وسام أبو علي الهدف الأول بعد رأسية قوية في اتجاه المرمى حولها إمام عاشور داخل الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا بينما أورلاندو بالمركز الثاني بـ 8 نقاط وشباب بلوزداد ثالثا بـ 6 نقاط قبل أن يتواجه الفريقان.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على أورلاندو عصر اليوم الأحد.

وحال تعثر شباب بلوزداد بالتعادل أو الخسارة يحسم الأهلي تأهله بصورة رسمية قبل الجولة الختامية.

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
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