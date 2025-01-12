تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز
الأحد، 12 يناير 2025 - 17:00
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلاك بولز.
ويواجه الزمالك خصمه بلاك بولز بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.
وعاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعدما لعب محمد صبحي في المباراة الماضية ضد أبو قير للأسمدة.
وكذلك يشارك عمر جابر أساسيا بدلا من أحمد محمود الذي اشترك بشكل أساسي في لقاء أبو قير.
ويبدأ الثنائي الهجومي مصطفى شلبي وحسام أشرف بدلا من كونراد ميشالاك وناصر منسي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايك وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط بينما يتذيل بلاك بولز بـ4 نقاط.
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية انتهت مجموعة الأهلي - أورلاندو (2)-(1) شباب بلوزداد.. نهاية المباراة خبر في الجول - الفتح السعودي يطلب استعارة حمدي فتحي