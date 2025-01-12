تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلاك بولز.

ويواجه الزمالك خصمه بلاك بولز بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وعاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعدما لعب محمد صبحي في المباراة الماضية ضد أبو قير للأسمدة.

وكذلك يشارك عمر جابر أساسيا بدلا من أحمد محمود الذي اشترك بشكل أساسي في لقاء أبو قير.

ويبدأ الثنائي الهجومي مصطفى شلبي وحسام أشرف بدلا من كونراد ميشالاك وناصر منسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".