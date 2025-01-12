تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز

الأحد، 12 يناير 2025 - 17:00

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - الزمالك

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلاك بولز.

ويواجه الزمالك خصمه بلاك بولز بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وعاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك بعدما لعب محمد صبحي في المباراة الماضية ضد أبو قير للأسمدة.

أخبار متعلقة:
تقرير: نادي سويدي يرغب في استعارة عمر فرج من الزمالك خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك خبر في الجول – عودة فتوح لتدريبات الزمالك.. وموقفه من مواجهة بلاك بولز مدرب الحراس الجديد.. موعد بدء جروتر مهام عمله في الزمالك

وكذلك يشارك عمر جابر أساسيا بدلا من أحمد محمود الذي اشترك بشكل أساسي في لقاء أبو قير.

ويبدأ الثنائي الهجومي مصطفى شلبي وحسام أشرف بدلا من كونراد ميشالاك وناصر منسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايك وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ8 نقاط بينما يتذيل بلاك بولز بـ4 نقاط.
الزمالك الكونفدرالية بلاك بولز كريستيان جروس
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية انتهت مجموعة الأهلي - أورلاندو (2)-(1) شباب بلوزداد.. نهاية المباراة خبر في الجول - الفتح السعودي يطلب استعارة حمدي فتحي
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية 23 دقيقة | الكرة المصرية
احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد 48 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي 53 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"