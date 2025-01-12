عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع أنتويرب

الأحد، 12 يناير 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

عمر فايد - بيرشوت البلجيكي

شارك عمر فايد مدافع بيرشوت في تعادل فريقه مع رويال أنتويرب بهدف لمثله يوم الأحد.

وحل أنتويرب ضيفا على بيرشوت ضمن الجولة 21 من الدوري البلجيكي.

ولعب فايد المباراة كاملة، بعد غيابه لـ3 مباريات في الدوري بسبب الإصابة.

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وكان فايد قد شارك في الربع ساعة الأخيرة من لقاء أندرلخت في كأس بلجيكا يوم الخميس الماضي.

وحصل صاحب الـ 21 عاما على بطاقة صفراء في الدقيقة 66 من لقاء أنتويرب.

البطاقة الصفراء هي الخامسة لمدافع المقاولون العرب السابق هذا الموسم مع فريقه البلجيكي.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي السعودي في صفوف بيرشوت، مروان الصحفي وفيصل الغامدي.

وسجل تيبو فيرليندن هدف المباراة الأول لبيرشوت في الدقيقة الأولى.

وأهدر إيوان هندرسون ركلة جزاء لزملاء فايد قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل تجانون شيري لأنتويرب في الدقيقة 59.

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ويقضي عمر الموسم الحالي معارا من صفوف فنربخشة التركي.

وظهر فايد في 11 مباراة مع بيرشوت هذا الموسم.

ورفع بيرشوت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

أنتويرب بيرشوت عمر فايد
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