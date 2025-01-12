التشكيل - جيسوس وهافيرتز يقودان هجوم أرسنال.. وجارناتشو أساسي مع مانشستر يونايتد

أعلن كل من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الإمارات.

ويشهد تشكيل أرسنال تواجد جابرييل جيسوس وكاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

الوسط: ميكيل ميرينو – جورجينو – مارتن أوديجارد.

الهجوم: كاي هافيرتز – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينيلي.

وعلى الجانب الآخر يلعب أليخاندرو جارناتشو بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد بالكامل كالتالي:

الحارس: ألتاي بايندر.

الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لاوتارو مارتينيز.

الوسط: نصير مزراوي – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – برونو فيرنانديز.

ويحمل مانشستر يونايتد لقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي.أ