خبر في الجول - الفتح السعودي يطلب استعارة حمدي فتحي

الأحد، 12 يناير 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

يرغب نادي الفتح السعودي في تدعيم صفوفه بضم حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر ونادي الوكرة القطري.

ويقود نادي الفتح، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك ويعاونه أحمد مجدي.

وعلم FilGoal.com أن الفتح السعودي قد تقدم بعرض رسمي لنادي الوكرة القطري من أجل استعارة حمدي فتحي.

ويرغب الفتح في ضم لاعب وسط منتخب مصر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويناقش النادي القطري العرض قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالموافقة أو الرفض.

ويقع فريق الفتح في موقف صعب بالدوري السعودي بتذيل ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من 14 مباراة.

بينما فريق الأخدود الذي يسبقه في المراكز غير المؤدية للهبوط يمتلك 12 نقطة.

وقاد جوميز فريق الفتح في المباراة الأولى له الأسبوع الماضي وخسر بهدفين مقابل هدف واحد من الوحدة.

بينما يصطدم الفتح في مباراته المقبلة أمام الهلال ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وأعلن النادي الأهلي ضم حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وكان حمدي فتحي انتقل من صفوف الأهلي إلى الوكرة بداية الموسم الماضي 2023-2024.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

الفتح السعودي الوكرة القطري حمدي فتحي
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