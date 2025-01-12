مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سيناريوهات موعد مواجهة بيراميدز ضد المحلة

الأحد، 12 يناير 2025 - 14:37

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز ضد الترجي

يسود الغموض حول موقف إقامة مواجهة بيراميدز ضد غزل المحلة في الدوري والمقرر لها مساء الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد تعثر عودة بعثة بيراميدز في موعدها الطبيعي عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com سيناريوهات موقف مواجهة بيراميدز ضد غزل المحلة كالآتي:

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- إقامة المباراة في موعدها حال رحب بيراميدز بذلك خوفا من ضغط مباريات الفريق مستقبلا.

- تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط بسبب الأحداث التي لحقت بالبعثة وهو القرار الأقرب للتنفيذ، إذ يضغط ذلك فريق بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال، لكن الفريق حسم تأهله بالفعل.

- تأجيل المباراة لموعد لاحق وهو ما قد يعرض بيراميدز لضغط مباريات في الدوري مستقبلا.

وكشف المصدر من الرابطة لـ FilGoal.com أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه حتى الآن أو مناقشته لحين الاطمئنان على عودة بعثة بيراميدز والتواصل مع ممثلي الفريق.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.

وكشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن عودة طائرة بعثة الفريق إلى أنجولا مجددا بعد ساعتين من الإقلاع بسبب تقلبات جوية عنيفة تسببت في إصابات بين أفراد الفريق.

وأشار بيراميدز إلى أن الرحلة التي كان مقررا لها 10 ساعات، تعرضت لمطبات جوية عنيفة مما أدى إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا للاطمئنان على أفراد البعثة.

وسمحت السلطات الأنجولية لبعثة بيراميدز العودة مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة للمبيت في لواندا عاصمة أنجولا.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح للبعثة بمغادرة أنجولا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام غزل المحلة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

الدوري المصري بيراميدز ساجرادا غزل المحلة
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