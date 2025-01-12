مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة

عادت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة بعد الانتصار على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر من الأهلي حقيقة ما تعرض له وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال عودة البعثة من أبيدجان.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "وسام أبو علي شعر بدوار خفيف عقب وصول بعثة الأهلي إلى مصر والنزول من الطائرة".

وأوضح "حصل اللاعب على راحة داخل المطار ورحل إلى منزله بصورة طبيعية بعد الاطمئنان عليه من الناحية الطبية".

وحول الأهلي تأخره بهدف دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف سجلهم إمام عاشور.

وصنع وسام أبو علي الهدف الأول بعد رأسية قوية في اتجاه المرمى حولها إمام عاشور داخل الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا بينما أورلاندو بالمركز الثاني بـ 8 نقاط وشباب بلوزداد ثالثا بـ 6 نقاط قبل أن يتواجه الفريقان.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على أورلاندو عصر اليوم الأحد.

وحال تعثر شباب بلوزداد بالتعادل أو الخسارة يحسم الأهلي تأهله بصورة رسمية قبل الجولة الختامية.