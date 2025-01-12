جازيتا: يوفنتوس يثق في قدرته على إتمام صفقة أراوخو

يثق نادي يوفنتوس في قدرته على إتمام صفقة التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة، حسب جريدة لاجازيتا ديلو سبورت.

أوضح التقرير أن يوفنتوس واثق من إتمام صفقة ضم رونالد أراوجو هذا الشتاء.

ومن المرجح أن تحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين، وفقا للجريدة الإيطالية.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس أقنع أراوجو بالانتقال إليه وهو مستعد لقبول شروط برشلونة للانتقال.

ستتم الصفقة على سبيل الإعارة من إمكانية الشراء بشكل دائم.

ينتهي عقد أراوجو في برشلونة في عام 2026 وفشلت محاولات تجديده قبل بضعة أشهر.

أعرب اللاعب بالفعل عن رغبته في الانضمام إلى يوفنتوس وينتظر موافقة النادي الكتالوني على إتمام الصفقة.

ورغم التقارير المنتشرة عن عدم وجود أي تحركات بشأن انتقال رونالد أراوخو من برشلونة إلى يوفنتوس قبل نهاية كأس السوبر الإسباني، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن رفض عرض يوفي الأول بالفعل.

وبحسب فيرناندو بولو صحفي موندو ديبورتيفو فإن برشلونة رفض العرض وأبلغ يوفنتوس إن اللاعب ليس متاحا في السوق.

على الجانب الآخر أوضح بولو إن برشلونة لن يسمح برحيل أراوخو في يناير بثمن يقل عن 70 مليون يورو.

في الوقت ذاته كان موقع ريليفو قد ذكر إن يوفي سيقدم عرضه خلال الأسبوع المقبل، على أمل تسارع العملية بعد نهائي كأس السوبر الإسباني، خاصة وأن يوفنتوس على عجلة من أمره لأنه يريد مدافعا في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن يوفنتوس يستعد لبدء مفاوضات مباشرة مع برشلونة بشأن أراوخو بعد نهاية كأس السوبر الإسباني.

وقال رومانو إن يوفنتوس يعتبر أراوخو أولوية، وقد تم إبلاغ برشلونة باهتمام النادي منذ الأسبوع الماضي .

ويدرس النادي الإيطالي إجراء صفقة انتقال دائم أو إعارة مع إلزامية الشراء، وليس إعارة عادية مع خيار الشراء.

فيما كشفت صحيفة سبورت عن اقتراب أراوخو من اتخاذ قرار الرحيل، إذا لم يشارك في كلاسيكو نهائي كأس السوبر أمام ريال مدريد يوم الأحد.

كما أوضحت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة يرفض الصيغة التي اقترحها يوفنتوس بلإعارة مع خيار الشراء، ويريد إتمام الصفقة في صورة انتقال نهائي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قبل أيام عن تحول في موقف رونالد أراوخو مدافع برشلونة بشأن مستقبله مع الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن أراوخو اعترف لزملائه في غرفة الملابس بأنه يفكر بالرحيل في يناير الجاري.

يأتي ذلك لأن أراوخو لا يرى لنفسه دورا في ظل ثنائية الدفاع الحالية المكونة من باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز، بالإضافة إلى تحرك النادي للتعاقد مع جوناثان تاه.

وأوضح الصحفي فيرناندو بولو إن برشلونة من جانبه لن يقبل إعارة أراوخو في الشتاء، ولكنه لا يغلق الباب أمام إمكانية بيعه بمبلغ كبير.

من جانبها ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة لن يسمح برحيل أراوخو بمبلغ يقل عن 50 مليون يورو.

ولعب أراوخو مباراة واحدة فقط الموسم الحالي مع برشلونة وكانت في كأس ملك إسبانيا.