أشرف صبحي يطمئن على بعثة بيراميدز في أنجولا.. ويكلف مسؤولي الوزارة بالمتابعة

الأحد، 12 يناير 2025 - 13:12

كتب : أحمد الخولي

بعثة بيراميدز في أنجولا

اطمأن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على بعثة نادي بيراميدز في أنجولا بعد هبوط طائرة البعثة اضطراريا في أنجولا بعد ساعتين من إقلاعها.

وجاء ذلك بسبب مطبات هوائية عنيفة تسببت في إغماءات لعدد من أفراد البعثة.

وكلف أشرف صبحي لجنة من الوزارة بمتابعة بعثة نادي بيراميدز بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنجولا.

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وطالب صبحي بالتأكد من سلامة أفراد البعثة وتقديم الدعم اللازم في إطار الحفاظ على سلامة الفريق.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الشاذلي، علي متابعة الوزير لكافة المستجدات الخاصة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة وذلك بعدما اطمأن على الحالة الصحية لجميع أعضاء الفريق والإجراءات اللاحقة للمتابعة.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.

وكشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن عودة طائرة بعثة الفريق إلى أنجولا مجددا بعد ساعتين من الإقلاع بسبب تقلبات جوية عنيفة تسببت في إصابات بين أفراد الفريق.

وأشار بيراميدز إلى أن الرحلة التي كان مقررا لها 10 ساعات، تعرضت لمطبات جوية عنيفة مما أدى إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا للاطمئنان على أفراد البعثة.

وسمحت السلطات الأنجولية لبعثة بيراميدز العودة مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة للمبيت في لواندا عاصمة أنجولا.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح للبعثة بمغادرة أنجولا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام غزل المحلة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

بيراميدز بعثة بيراميدز
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