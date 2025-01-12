كرة يد - استبعاد حميد ولاشين.. منتخب مصر يعلن قائمته النهائية لبطولة العالم

الأحد، 12 يناير 2025 - 12:39

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب الرجال استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم.

وقضي منتخب مصر معسكره في إسبانيا استعدادا للبطولة التي تقام بداية من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم في كرواتيا والدنمارك.

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واستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد الثنائي عبد الرحمن حميد ومحمد لاشين من القائمة النهائية.

القائمة جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - بلال إبراهيم.

ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني فوكس.

ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق.

وشهدت القائمة غياب يحيى الدرع بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومهاب سعيد بسبب إصابته في القدم، كما شهدت استمرار غياب حسن قداح رغم عودته للملاعب مؤخرا.

وذكرت شبكة قنوات أون تايم سبورتس حصولها على بث مباريات البطولة بواسطة شركة المتحدة للرياضة التي تدير شبكة قنوات أون تايم سبورتس وغيرها.

وتقع مصر في المجموعة الثامنة بجانب كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

واحتلت مصر المركز السابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2023.

ويأتي جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالآتي:

15 يناير - مصر × الأرجنتين - 7 مساء

17 يناير - مصر × البحرين - 7 مساء

19 يناير - مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم
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