تليجراف: ميلان يأمل في التوصل لاتفاق بشأن ووكر

يأمل ميلان في حسم صفقة ضم المخضرم كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الذي طلب الرحيل من ناديه، حسب جريدة تليجراف.

وكشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن طلب كايل ووكر لاعب الفريق الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت جريدة تليجراف أن ميلان يأمل في التوصل إلى اتفاق لضم كايل ووكر قبل الأسبوع المقبل.

وأضاف التقرير أن نادي مانشستر سيتي لم يتلق أي عروض رسمية لووكر حتى مساء السبت.

كان ووكر قريبًا من مغادرة السيتي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في أعقاب نجاح النادي في تحقيق الثلاثية، لكن جوارديولا أقنعه بالبقاء في مانشستر خلال عشاء خاص. انتهى به الأمر بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات وأصبح قائدًا للنادي.

وغاب كايل عن المباراة التي اكتسح فيها مانشستر سيتي منافسه سالفورد 8-0 ضمن دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "كايل ووكر طلب الرحيل منذ يومين والبحث عن العروض".

وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.