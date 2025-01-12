تليجراف: ميلان يأمل في التوصل لاتفاق بشأن ووكر

الأحد، 12 يناير 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

كايل ووكر

يأمل ميلان في حسم صفقة ضم المخضرم كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الذي طلب الرحيل من ناديه، حسب جريدة تليجراف.

وكشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن طلب كايل ووكر لاعب الفريق الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت جريدة تليجراف أن ميلان يأمل في التوصل إلى اتفاق لضم كايل ووكر قبل الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة:
نوير: سأجدد عقدي مع بايرن قريبا مدير فرانكفورت: من المفترض أن يلعب مرموش معنا ضد فرايبورج يوم الثلاثاء فابريزيو رومانو: لضم مرموش.. المفاوضات الرسمية بين مانشستر سيتي وفرانكفورت بدأت مانشستر سيتي يسحق فريق نيفيل بثمانية أهداف.. وتشيلسي يفوز بخماسية

وأضاف التقرير أن نادي مانشستر سيتي لم يتلق أي عروض رسمية لووكر حتى مساء السبت.

كان ووكر قريبًا من مغادرة السيتي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في أعقاب نجاح النادي في تحقيق الثلاثية، لكن جوارديولا أقنعه بالبقاء في مانشستر خلال عشاء خاص. انتهى به الأمر بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات وأصبح قائدًا للنادي.

وغاب كايل عن المباراة التي اكتسح فيها مانشستر سيتي منافسه سالفورد 8-0 ضمن دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "كايل ووكر طلب الرحيل منذ يومين والبحث عن العروض".

وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

كايل ووكر ميلان مانشستر سيتي
نرشح لكم
خرج من قائمة فريقه.. مدافع أوزباكستان على وشك الانتقال لـ سيتي خبر في الجول - الفتح السعودي يطلب استعارة حمدي فتحي تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الانضمام للدوري المكسيكي جازيتا: يوفنتوس يثق في قدرته على إتمام صفقة أراوخو ميرور: نابولي يستهدف ضم راشفورد مدير فرانكفورت: من المفترض أن يلعب مرموش معنا ضد فرايبورج يوم الثلاثاء فابريزيو رومانو: لضم مرموش.. المفاوضات الرسمية بين مانشستر سيتي وفرانكفورت بدأت تقرير: نادي سويدي يرغب في استعارة عمر فرج من الزمالك
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) المصري.. مقصية فوق المرمى 22 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(0) الزمالك.. تسديدة قوية 22 دقيقة | الكرة المصرية
احتاج للوقت الإضافي.. توتنام يفوز على فريق من الدرجة الخامسة بكأس الاتحاد الإنجليزي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مواجهة بلاك بولز بقميص مُقلد 47 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: وسام أبو علي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي 52 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين يقودان الهجوم ضد إنييمبا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وشلبي وحسام أشرف بصورة أساسية ضد بلاك بولز ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"