نوير: سأجدد عقدي مع بايرن قريبا

الأحد، 12 يناير 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

أكد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أنه سيمدد عقده مع النادي البافاري قريبا.

عقد مانويل نوير الحالي ينتهي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، في انتظار تمديد المسيرة الممتدة له هناك منذ 14 عاما.

وقال نوير في تصريحات لقناة SPORT1: "متى سأمدد عقدي مع بايرن؟ قريبا".

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وأضاف "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن. هذا أمر مؤكد. ولكن عندما يحين الوقت، ستسمعون عنه".

وحسب شبكة سكاي ألمانيا فإن نوير يبتعد خطوة واحدة لتجديد عقده حتى 2026.

وعاد نوير للمشاركة مع بايرن بعدما أصيب في الضلوع خلال الأسابيع الأخيرة.

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكة، وما زال يلعب في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

صاحب الـ38 عاما أعلن اعتزاله الدولي قبل عدة أشهر، بعد خوض 124 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا.

قبل أسابيع، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

ويحتل الفريق البافاري صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، ويبتعد عن باير ليفركوزن وصيفه بفارق 7 نقاط.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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