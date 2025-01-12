مدير فرانكفورت: من المفترض أن يلعب مرموش معنا ضد فرايبورج يوم الثلاثاء

أوضح ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت أن نجمه عمر مرموش ليس قريبا للغاية من الانتقال لفريق آخر في الأيام القليلة المقبلة.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي بدأ المحادثات مع ناديه الألماني من أجل ضمه، حسب العديد من التقارير.

وقال كروش في تصريحات نقلتها جريدة فرانكفورتر راندشاو: "من المفترض أن يلعب عمر مرموش معنا أمام فرايبورج يوم الثلاثاء".

وأضاف "هل سيلعب ضد فرايبورج بشكل مؤكد؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال بنسبة 100%، فأنا صريح تماما. هدفنا هو الحفاظ على تماسك الفريق، ما لم يحدث شيء غير عادي. وهذا لم يحدث بعد".

ويحل فرايبورج ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة 17 من الدوري الألماني يوم الثلاثاء، قبل أن يلعب رفاق مرموش ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة في الجولة التالية.

وأكد كروش "أعرب أحد الأندية عن اهتمامه بعمر. لم يحدث شيء آخر حتى الآن".

وتابع مدير فرانكفورت "هل هناك عرض بالفعل؟ لا ليس عرضا".

وواصل "أعلم أن وسائل الإعلام ستتحدث عن هذا الموضوع طوال الوقت. لا ينبغي أن تأخذ كل الشائعات على محمل الجد. هناك الكثير من التقارير والقصص. ولكن ليس كل ما يقال ويكتب صحيحًا".

واستمر "مرموش يتمتع بعقلية احترافية، وهو لاعب رائع للغاية بالنسبة لنا. إنه يسجل الأهداف بشكل جيد حقا. في مباراة سانت باولي أتيحت له بعض الفرض لكن حارس المرمى تصدى لها بشكل جيد".

وأتم "نعمل في هذا المجال منذ بضع سنوات. عندما يلعب اللاعب بشكل جيد، تكون النتيجة أن العديد من الأندية تعرب عن اهتمامها. هذا ما يحدث اليوم وفي المستقبل. وهذا لن يجعلني أعاني من الأرق".

ورغم كل هذه الضجة، تألق مرموش ضد سانت باولي فريقه السابق وسجل هدفا فاز به فريقه ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفه في المباراة في الدقيقة 32 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف أصبح الدولي المصري وصيفا لـ محمد صلاح لاعب ليفربول في عدد المساهمات التهديفية.

ووصل محمد صلاح للمساهمة الـ31، بينما مرموش في الوصافة بـ22 مساهمة تهديفية.

وعلى صعيد الدوري الألماني عادل مرموش عدد أهداف هاري كين لاعب بايرن ميونيخ بـ14 هدفا في ترتيب هدافي الدوري، قبل أن يسجل الدولي الإنجليزي هدفا جديدا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بعد هذه المباراة.

وبتسجيل مرموش 14 هدفا، تخطى محمد زيدان وأصبح أفضل هداف مصري في الدوري الألماني خلال موسم واحد، إذ سجل زيدان 13 هدفا كأفضل موسم تهديفي له في الدوري الألماني.

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