أسامة نبيه: متفائل بمنتخب الشباب.. ومهتمون بملف المحترفين مزدوجي الجنسية

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما عن تفائله عقب انطلاق معسكره الأول مع الفريق.

ويقود أسامة نبيه منتخب مصر للمحليين المدعم بمجموعة من لاعبي منتخب الشباب بجانب لاعب واحد لا يشارك من كل فريق بالدوري المصري.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب عبر قناة dmc: "تيبو جابريال لاعب ماينز مزدوج الجنسية لم أتعامل معه لكننا مهتمين بذلك الملف بصورة قوية جدا".

وتابع "علمت بضم جابريال في تجمع سابق لمنتخب 2006، وستكون هناك فرصة لضم اللاعبين ومنحهم الفرصة مستقبلا".

أما عن أمم إفريقيا للمحليين فأوضح "تم الاتفاق مع أندية الدوري بلا استثناء على ضم لاعب من غير المشاركين بصورة دائمة، لتدعيمنا وتشكيل منتخب المحليين بجانب لاعبين من منتخب الشباب للمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين".

واختتم نبيه تصريحاته "متفائل بلاعبي منتخب الشباب الذي يضم عناصر مميزة، وبالصبر والهدوء واحتكاكات قوية بإعداد جيد، وسيكون هذا الجيل امتداد لأجيال 97 و2001".

وتقام بطولة أمم إفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.