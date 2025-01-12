صحيفة العرب: تاو يجتاز الكشف الطبي بنجاح.. وعبد القادر مستمر مع قطر

الأحد، 12 يناير 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

الأهلي - بيرسي تاو

اجتاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي، الكشف الطبي بنجاح تمهيدا لإعلان انضمامه إلى صفوف قطر القطري.

أحمد عبد القادر

النادي : نادي قطر

بيرسي تاو

النادي : نادي قطر

نادي قطر
الأهلي

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن خضوع بيرسي تاو إلى كشف طبي مساء أمس السبت عقب وصول اللاعب إلى الدوحة.

وأشار التقرير إلى إعلان انضمام تاو لصفوف نادي قطر خلال مؤتمر صحفي.

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كما كشفت صحيفة العرب عن انتقال تاو إلى نادي قطر لمدة ستة أشهر ليصبح ثالث اللاعبين المنضمين من الأهلي لصفوف الفريق بعد بدر بانون وأحمد عبد القادر.

وكان تعاقد تاو ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن صفقة انتقال تاو إلى قطر تمت مقابل 160 ألف دولار لصالح الأهلي، بجانب التخلص من راتبه المتبقي والمقدر بـ 600 ألف دولار.

وأوضحت التقارير اللاعب سيخوض أول مبارة مع الفريق ضد النصر الإماراتي يوم 17 يناير في السوبر الإماراتي القطري.

وكانت قد انتشرت تقارير عن احتمالية قطع إعارة أحمد عبد القادر وعودته إلى الأهلي بعد انتقال تاو لصفوف قطر.

لكن شددت صحيفة العرب القطرية على استمرار عبد القادر بصورة طبيعية حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي بيرسي تاو نادي قطر أحمد عبد القادر
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