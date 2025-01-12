فابريزيو رومانو: لضم مرموش.. المفاوضات الرسمية بين مانشستر سيتي وفرانكفورت بدأت

الأحد، 12 يناير 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش - أينتراخت فرانكفورت

بدأ نادي مانشستر سيتي مفاوضاته الرسمية من أجل ضم عمر عمر مرموش لاعب فرانكفورت في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وواصل عمر مرموش تألقه وسجل أمس السبت هدف فوز فريقه على سانت باولي ضمن منافسات الدوري الألماني.

وصعد مرموش لقمة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن بدء مانشستر سيتي المفاوضات الرسمية مع فرانكفورت لضم مرموش.

وأوضح رومانو أن المفاوضات الرسمية بين الناديين بدأت لأول مرة أمس السبت عقب نهاية مباراة الفريق.

وأشار رومانو إلى تفاؤل مانشستر سيتي بشأن المفاوضات لأن المحادثات كانت إيجابية بين الناديين.

ويعتبر العرض الرسمي خطوة من أجل رغبة مانشستر سيتي في حسم الصفقة.

وكشف رومانو عن رغبة مانشستر سيتي في إتمام صفقة مرموش بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وأوضح تقرير سكاي صباح الخميس الماضي أن فرانكفورت يطلب نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

وأضاف التقرير أن فرانكفورت سيرفض العروض التي تقل كثيرا عن هذا المبلغ، علما بأن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.

ويعتبر مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن إتمام الصفقة مقابل 50 أو 60 مليون يورو أكثر واقعية، وفقا للتقرير.

وأفاد التقرير أنه لا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويحاول جوارديولا تجديد صفوف الفريق في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من أصل 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، وخسر 6 مباريات. وبعدها فاز بالمباراتين الأخيرتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 31 هدفا خلال 19مباراة بتسجيل 19 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

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