مواعيد مباريات الأحد 12 يناير 2025.. الزمالك والمصري بالكونفدرالية وكلاسيكو في السوبر

الأحد، 12 يناير 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الكونفدرالية

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يلعب الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما في نفس التوقيت يحل المصري ضيفا على إنييمبا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات المجموعة التي تضم الأهلي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 وحال تعثر الفريق الجزائري يتأهل الأهلي رسميا إلى ربع النهائي.

بينما يحل الترجي ضيفا على دجوليبا المالي في تمام السادسة مساء ضمن منافسات المجموعة التي تضم بيراميدز ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

يستضيف سموحة فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

السوبر الإسباني

يلعب ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقام بمدينة جدة السعودية.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب أرسنال أمام مانشستر يونايتد في تمام الخامسة مساء في صدام مبكر بالمسابقة.

ويقام اللقاء على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

الكونفدرالية الدوري المصري برشلونة ريال مدريد السوبر الإسباني الزمالك
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