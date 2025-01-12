بسبب تقلبات جوية أحدث إصابات.. بيراميدز يعلن عودة بعثته إلى أنجولا للهبوط اضطراريا

الأحد، 12 يناير 2025 - 10:05

كتب : FilGoal

بعثة فريق بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي عودة بعثة الفريق إلى أنجولا بعد الإقلاع بسبب تقلبات جوية عنيفة.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.

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وكشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن عودة طائرة بعثة الفريق إلى أنجولا مجددا بعد ساعتين من الإقلاع بسبب تقلبات جوية عنيفة تسببت في إصابات بين أفراد الفريق.

وأشار بيراميدز إلى أن الرحلة التي كان مقررا لها 10 ساعات، تعرضت لمطبات جوية عنيفة مما أدى إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا للاطمئنان على أفراد البعثة.

وسمحت السلطات الأنجولية لبعثة بيراميدز العودة مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة للمبيت في لواندا عاصمة أنجولا.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح للبعثة بمغادرة أنجولا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام غزل المحلة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

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