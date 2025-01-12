مفعول السوبر انتهى؟ ميلان يعود لنتائجه المخيبة بتعادل ضد كالياري

عاد ميلان إلى نتائجه المخيبة مرة أخرى بالتعادل مع كالياري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ألفارو موراتا هدف ميلان، بينما سجل نادير زورتيا هدف كالياري.

ويبدو أن مفعول التتويج ببطولة السوبر الإيطالي على حساب إنتر قد انتهى وعاد لتحقيق نتائج سلبية في بطولة الدوري.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل ميلان في الكالتشيو، إذ تعادل قبل هذه المباراة ضد روما، المباراة التي تسببت في إقالة باولو فونسيكا وتعيين سيرجيو كونسيساو.

وخاض كونسيساو أول مباراة له في الدوري مع ميلان.

وتعتبر أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 79 بعدما سدد أليكس خيمينيز كرة صاروخية ارتطمت في العارضة وارتدت إلى تامي أبراهام أمام المرمى الخالي، إلا أنه أهدر الكرة بغرابة.

" كيف أهدرتها يا أبراهام؟! " شاهد هذه الفرصة الغريبة الضائعة من المهاجم الإنجليزي في هذه اللقطة!#الدوري_الإيطالي#ميلان_كالياري pic.twitter.com/yZ7SRhz5cG — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 11, 2025

تامي أبراهام هو الذي سجل هدف فوز ميلان القاتل ضد إنتر في السوبر الإيطالي.

وافتتح موراتا النتيجة في الدقيقة 51 بعد تسديدة من كريستيان بوليسيتش ارتدت من القائم إلى موراتا الذي سجل الهدف الأول في اللقاء.

بعد متابعة لتسديدة بوليسيتش المرتدة من القائم موراتا يسجل وميلان يتقدم على ضيفه كالياري بهدف ⚽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_كالياري pic.twitter.com/1TYzjprMHG — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 11, 2025

وتعادل زورتيا لكالياري في الدقيقة 55 بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أخطأ مايك مانيان حارس مرمى ميلان في تقدير الكرة وسكنت شباكه.

بخطأ فادح من الحارس مانيان.. زورتيا يسجل هدف التعادل لكالياري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء⚽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_كالياري pic.twitter.com/0qKmRwxbe4 — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 11, 2025

وبهذا التعادل وصل ميلان إلى النقطة 28 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما وصل كالياري للنقطة 18 في المركز الـ18 أي في منطقة الهبوط.