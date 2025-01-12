مفعول السوبر انتهى؟ ميلان يعود لنتائجه المخيبة بتعادل ضد كالياري

الأحد، 12 يناير 2025 - 00:17

كتب : محمد رؤوف

ألفارو موراتا - ميلان - كالياري

عاد ميلان إلى نتائجه المخيبة مرة أخرى بالتعادل مع كالياري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ألفارو موراتا هدف ميلان، بينما سجل نادير زورتيا هدف كالياري.

ويبدو أن مفعول التتويج ببطولة السوبر الإيطالي على حساب إنتر قد انتهى وعاد لتحقيق نتائج سلبية في بطولة الدوري.

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وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل ميلان في الكالتشيو، إذ تعادل قبل هذه المباراة ضد روما، المباراة التي تسببت في إقالة باولو فونسيكا وتعيين سيرجيو كونسيساو.

وخاض كونسيساو أول مباراة له في الدوري مع ميلان.

وتعتبر أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 79 بعدما سدد أليكس خيمينيز كرة صاروخية ارتطمت في العارضة وارتدت إلى تامي أبراهام أمام المرمى الخالي، إلا أنه أهدر الكرة بغرابة.

تامي أبراهام هو الذي سجل هدف فوز ميلان القاتل ضد إنتر في السوبر الإيطالي.

وافتتح موراتا النتيجة في الدقيقة 51 بعد تسديدة من كريستيان بوليسيتش ارتدت من القائم إلى موراتا الذي سجل الهدف الأول في اللقاء.

وتعادل زورتيا لكالياري في الدقيقة 55 بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أخطأ مايك مانيان حارس مرمى ميلان في تقدير الكرة وسكنت شباكه.

وبهذا التعادل وصل ميلان إلى النقطة 28 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما وصل كالياري للنقطة 18 في المركز الـ18 أي في منطقة الهبوط.

ميلان كالياري الدوري الإيطالي كونسيساو
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