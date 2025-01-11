مانشستر سيتي يسحق فريق نيفيل بثمانية أهداف.. وتشيلسي يفوز بخماسية

سحق مانشستر سيتي منافسه سالفورد سيتي بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهدف مانشستر سيتي كل من وجيمس ماك أتي (3) وجيريمي دوكو (2) وديفين موباما ونيكو أوريلي وجاك جريليش.

ويملك كل من جاري نيفيل وفيل نيفيل وريان جيجز وديفيد بيكهام وبول سكولز ونيكي بات أسهم في نادي سالفورد.

وبتلك النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ32 من البطولة.

وافتتح دوكو النتيجة في الدقيقة الثامنة من صناعة جاك جريليش.

وضاعف موباما النتيجة في الدقيقة 20 من صناعة ماتيوس نونيس.

وأضاف أوريلي الهدف الثالث بعد صناعة من دوكو في الدقيقة 43.

وتمكن جريليش من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وصنع دوكو الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 62 لماك أتي.

وعاد دوكو بنفسه لتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

واستطاع ماك أتي تسجيل الهدف السابع من صناعة فيل فودين في الدقيقة 72.

وأكمل ماك أتي هاتريك الخاص به في الدقيقة 81 من صناعة جاك جريليش.

وعلى الجانب الآخر فاز تشيلسي على خصمه موركامب بخمسة أهداف دون رد في البطولة والدور ذاته.

وأنقذ حارس مرمى موركامب فريقه من الهدف الأول من ركلة جزاء بعد التصدي لها في الدقيقة 17 بعدما سددها كريستوفر نكونكو.

وبعد غياب طويل عاد ريس جيمس لصناعة الأهداف وصنع الأول لتوسين أدارابيويو في الدقيقة 39.

وأصلح نكونكو خطأ ركلة الجزاء وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وعاد أدارابيويو لتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 70 من صناعة تيريك جورج.

وصنع جورج الهدف الرابع في الدقيقة 75 إذ سجله جواو فيليكس.

وأنهى فيليكس أهداف فريقه في الدقيقة 77 من صناعة مارك كوكوريا.

وتأهل تشيلسي إلى دور الـ32 من البطولة.