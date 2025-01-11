كسر قاعدته من أجله.. إيفرتون يعلن تعيين مويس مدربا للفريق بعد 11 عاما

أعلن نادي إيفرتون تعيين ديفيد مويس كمدير فني للفريق خلال الفترة الحالية بعد إقالة شون دايتش.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد.

وتحدث مويس منذ فترة أنه لم يعتزل التدريب لكنه لا يريد تدريب أي فريق ينافس على الهبوط.

ولذلك فقد كسر مويس قاعدته من أجل قيادة إيفرتون في ولاية ثانية.

وقاد مويس إيفرتون لمدة 11 عاما منذ 2002 حتى 2013، ثم انتقل لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ أليكس فيرجسون.

وخاض إيفرتون تحت قيادة مويس 518 مباراة، وفاز في 221 مباراة وتعادل في 134 لقاء، وخسر 163 مرة.

وحقق مويس 797 نقطة مع إيفرتون.

ويتولى تدريب الفريق مؤقتا لايتون باينز مدرب فريق تحت 18 عاما وقائد الفريق شيموس كولمان.

ودرب شون دايتش الفريق في يناير 2023.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة

وفشل إيفرتون في الفوز آخر 5 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث خسر آخر مباراتين أمام بورنموث بهدف نظيف، ونونتينجهام فورست بهدفين نظيفين.

ويعد شون دايتش خامس مدرب يتم إقالته هذا الموسم بعد إقالة مدربه جولين لوبيتيجي مدرب وست هام، وجارى أونيل مدرب ولفرهامبتون، وإريك تين هاج من مانشستر يونايتد وستيف كوبر من ليستر سيتي.