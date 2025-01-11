جوارديولا: ووكر طلب الرحيل

السبت، 11 يناير 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

كايل ووكر

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن طلب كايل ووكر لاعب الفريق الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كايل ووكر

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وسحق مانشستر سيتي منافسه سالفورد بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "كايل ووكر طلب الرحيل منذ يومين والبحث عن العروض".

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وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كايل ووكر بيب جوارديولا
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