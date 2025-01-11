الدماطي: تدعيمات الأهلي قادمة.. ومن حق الجمهور البحث عن الانتصارات فقط

طالب محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي جمهور فريقه بالاطمئنان بشأن الصفقات الشتوية المنتظرة في الأيام المقبلة.

وقال الدماطي عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك حالة قلق بشأن ملف التدعيمات ولكن أريد أن أطمئن جمهور الأهلي.. من الوارد أن يكون حدث بعض التقصير في الأيام الـ10 السابقة لظروف خاصة في النادي الجمهور سيعرفها لاحقا والقادم أفضل".

وأضاف "لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية ورغم وجود بعض النواقص في الفريق إلا أنهم استطاعوا تحقيق الفوز".

وواصل "الأهلي يتصدر الدوري ويتصدر مجموعته في إفريقيا ومع التدعيمات الجديدة الأمور ستكون أفضل".

وأردف "الجمهور يشعر بالإحباط بعد مباراة باتشوكا ولديهم الحق، الجميع كان يحلم بالفوز ومقابلة ريال مدريد وصادفنا سوء حظ غريب وفي النهاية كلنا نعمل من أجل الجمهور وحتى يحقق الأهلي البطولات وعلى مدار 7 سنوات هذا المجلس حقق الكثير من النجاحات".

وشدد "ندعو الجمهور للالتفاف من جديد هو الفريق ولا يوجد سقوط للفريق أو شيء كبير حدث، بالتأكيد يوجد تراجع بعض الشيء ولكن هدفنا أن نرفع مستوى الفريق".

وأوضح "جمهور الأهلي طموحه كبير جدا ولكن بعد فترة من تحقيق الإنجازات يرتفع هذا الطموح وعندما لا ننفذ ذلك الجمهور يشعر بالإحباط ونحن نقدر ذلك جيدا لأن الأهلي مختلف كمنظومة من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجمهور".

وأتم تصريحاته "نحن نعمل لإرضاء الجمهور والجمعية العمومية وحققنا إنجازات كبيرة ولدينا فائض كبير في ميزانية النادي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن كل هذا لا يهم الجمهور الذي يريد النتائج الإيجابية فقط ولديهم حق".