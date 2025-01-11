في غياب عبد المنعم.. نيس يفوز على ريمس بأربعة أهداف

فاز نيس على منافسه ريمس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وغاب الدولي المصري محمد عبد المنعم عن المباراة بعدما شارك بشكل أساسي في لقاء رين قبل الماضي.

وسجل أهداف نيس كل من إفان جيساند وجايتان لابورد (2) وعلي عبدي.

بينما أحرز جونيا إيتو ومامادو دياكون لصالح ريمس.

وللمباراة الثانية على التوالي يفوز نيس في الدوري الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر فحقق ريمس نتائج سيئة، إذ تعرض للخسارة الثانية تواليا ولم يعرف الفوز في المباريات الـ6 الأخيرة.

وافتتح جيساند النتيجة في الدقيقة 28 من صناعة جوناثان كلاوس، بينما تعادل إيتو في الدقيقة 34.

وتقدم لابورد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وزاد لابورد الفارق بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 من صناعة سوفيان ديوب.

وقلص دياكون النتيجة في الدقيقة 71 من صناعة مارشال مونيتسي.

واختتم عبدي أهداف فريقه في الدقيقة 86 من صناعة لابورد.

وألغى الحكم هدفا لنيس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد علي تشو بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيس للنقطة 30 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد ريمس عند النقطة 20 في المركز الـ12.