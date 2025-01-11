مصر تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمحليين

أعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وقال طولان عبر قناة دي إم سي: "وجدنا بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين فرصة جيدة للاحتكاك القوي لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية".

وأضاف "هناك اقتراح بضم لاعب واحد لا يشارك من كل فريق في الدوري لتدعيم المنتخب".

وأتم تصريحاته "عدم مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين سيكون له عواقب كبيرة تضر الكرة المصرية".

وتقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.