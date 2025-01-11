التعادل الـ12.. يوفنتوس يحقق نتيجته المفضلة ضد تورينو في الدربي.. وحدث نادر

بالتأكيد ليس بالغريب أن تعرف أن يوفنتوس تعادل ضد منافسه تورينو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كينان يلديز هدف يوفنتوس، بينما أحرز نيكولا فلاسيتش لتورينو.

وللمباراة الـ22 تواليا، لا يعرف يوفنتوس الخسارة ضد تورينو في دربي ديلا مولي في جميع البطولات.

وتعود الهزيمة الأخيرة في موسم 2014-2015 بعد فوز تورينو 2-1 في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وفي حدث نادر طرد تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس وكذلك باولو فانولي مدرب تورينو في نفس الوقت بسبب الاعتراضات على الحكم.

طرد المدربين دفعة واحدة 🟥 الحكم يشهر البطاقة الحمراء لكلاً من باولو فانولي وتياجو موتا بعد الاعتراضات المتكررة في هذه اللقطة!#الدوري_الإيطالي #تورينو_يوفنتوس pic.twitter.com/aGdbNXGVZM — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 11, 2025

وللمباراة الـ12 يتعادل يوفنتوس في الدوري، واللقاء الثاني على التوالي في البطولة الذي يتعادل فيه، إذ تعادل ضد فيورنتينا.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوريات الـ5 الكبرى، وكذلك الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة.

وافتتح كينان يلديز النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد مراوغتين رائعتين ثم سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

" جوهرة يوفنتوس صاحب الرقم 🔟 يظهر في الديربي " النجم الشاب كينان يلديز يسجل بمهارة رائعة الهدف الأول لليوفي في شباك تورينو ⚽️#الدوري_الإيطالي #تورينو_يوفنتوس pic.twitter.com/MnTwcRDZEB — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 11, 2025

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز فلاسيتش هدفه بشكل رائع أيضا بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

صوت القائم 🥅 صوت المذيع الداخلي 🔊 صوت الجمهور 🔊 استمتع مع هدف التعادل من الكرواتي فلاسيتش نجم تورينو في شباك يوفنتوس.. الديربي يشتعل 💥#الدوري_الإيطالي #تورينو_يوفنتوس pic.twitter.com/UnsmUFbSA0 — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 11, 2025

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد تورينو للنقطة 22 في المركز الـ11.