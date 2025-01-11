التعادل الـ12.. يوفنتوس يحقق نتيجته المفضلة ضد تورينو في الدربي.. وحدث نادر

السبت، 11 يناير 2025 - 21:29

كتب : محمد رؤوف

كينان يلديز - يوفنتوس - تورينو

بالتأكيد ليس بالغريب أن تعرف أن يوفنتوس تعادل ضد منافسه تورينو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كينان يلديز هدف يوفنتوس، بينما أحرز نيكولا فلاسيتش لتورينو.

وللمباراة الـ22 تواليا، لا يعرف يوفنتوس الخسارة ضد تورينو في دربي ديلا مولي في جميع البطولات.

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وتعود الهزيمة الأخيرة في موسم 2014-2015 بعد فوز تورينو 2-1 في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وفي حدث نادر طرد تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس وكذلك باولو فانولي مدرب تورينو في نفس الوقت بسبب الاعتراضات على الحكم.

وللمباراة الـ12 يتعادل يوفنتوس في الدوري، واللقاء الثاني على التوالي في البطولة الذي يتعادل فيه، إذ تعادل ضد فيورنتينا.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوريات الـ5 الكبرى، وكذلك الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة.

وافتتح كينان يلديز النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد مراوغتين رائعتين ثم سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز فلاسيتش هدفه بشكل رائع أيضا بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد تورينو للنقطة 22 في المركز الـ11.

يوفنتوس تورينو الدوري الإيطالي يلديز
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