في المباراة الأولى لطلعت يوسف.. الاتحاد السكندري يخسر من زد

فاز زد على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية بالجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد الوحيد في المباراة محمود متولي بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد زد للنقطة 13 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة التاسعة في المركز 11.

المباراة كانت هي الأولى لطلعت يوسف المدرب الجديد للاتحاد السكندري.

تقدم زد بالهدف الأول عن طريق محمود متولي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من أحمد عادل.

وأحرز ماتا ماجاسا الهدف الثاني لزد في الدقيقة 51 ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وتعرض بيناجمين بواتنج للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 55 بعد تدخل قوي على ماجاسا لاعب زد.

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة في الدوري ضد سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 22 يناير، بينما يلتقي زد مع بيراميدز بنفس اليوم.