تقرير: فريق سويدي يرغب في استعارة عمر فرج من الزمالك
السبت، 11 يناير 2025 - 20:28
كتب : FilGoal
كشف موقع سبورت بلانديت السويدي عن وجود رغبة من نادي ديجيرفورس في الحصول على خدمات عمر فرج لاعب الزمالك.
وفقا للموقع فإن عمر النادي يرغب في استعارة عمر فرج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي بسبب صعوبة التعاقد معه بشكل نهائي حاليا لارتفاع سعره.
اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.
وخلال موسمه مع ديجيرفورس لعب فرج 16 مباراة وسجل 4 أهداف.
وانضم فرج للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من أيك سوليلينا السويدي.
ولم شارك صاحب الـ 22 عاما منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.
وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.
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