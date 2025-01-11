خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك

تلقى الزمالك عرضا من نادي الاتفاق السعودي لضم أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التفاصيل المالية للعرض هو ضم زيزو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليون ونصف دولار مع أحقية الشراء بـ3.5 ملايين دولار.

وكذلك يجدد اللاعب عقده حال إتمام الصفقة.

الزمالك يرحب بشكل مبدئي بالعرض والمحادثات جارية ع زيزو لأخذ رأيه بشأن العرض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولديه الحق في الاتفاق مع أي ناد على أن ينتقل له في نهاية الموسم مجانا.

وتحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد زيزو في وقت سابق.

وقال سالم لقناة أون تايم سبورتس: "زيزو بالتأكيد زملكاوي، لكن هناك مفاوضات وقريبا سيتم حسم الأمور".

وأتم "التعاقد مع اللاعبين؟ الأهمية القصوى هي منح اللاعبين مستحقاتهم، ثم تجديد عقود اللاعبين مثل عبد الله السعيد، وبعد كل ذلك سننظر إلى التعاقدات الجديدة".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.