تقرير سعودي – عرض من الاتفاق لضم زيزو بعد موافقة جيرارد

تقدم نادي الاتفاق السعودي بعرض لضم أحمد مصطفى (زيزو) لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولديه الحق في الاتفاق مع أي ناد على أن ينتقل له في نهاية الموسم مجانا.

وحسب صحيفة الميدان الرياضي السعودية فإن نادي الاتفاق تقدم بعرض لضم زيزو مقابل مليون ونصف دولار.

وأفادت الصحيفة أن ستيفين جيرارد مدرب الفريق وافق على ضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الـ48 ساعة القادمة ستشهد القرار النهائي للاعب إلى الاتفاق معارا مع تجديد عقده مع الزمالك 3 مواسم.

وتحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد زيزو في وقت سابق.

وقال سالم لقناة أون تايم سبورتس: "زيزو بالتأكيد زملكاوي، لكن هناك مفاوضات وقريبا سيتم حسم الأمور".

وأتم "التعاقد مع اللاعبين؟ الأهمية القصوى هي منح اللاعبين مستحقاتهم، ثم تجديد عقود اللاعبين مثل عبد الله السعيد، وبعد كل ذلك سننظر إلى التعاقدات الجديدة".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز الموزمبيقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.