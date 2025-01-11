خبر في الجول – عودة فتوح لتدريبات الزمالك.. وموقفه من مواجهة بلاك بولز

عاد أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بلاك بولز.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلاك بولز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الظهير الأيسر شارك في تدريبات الزمالك بصورة طبيعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي كان يعاني منها.

ومشاركة فتوح في المباراة تعتمد على قرار كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وتعرض فتوح للإصابة في مباراة فريقه ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر.

وحسم فريق الزمالك تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على أبو قير للأسمدة بثنائية.

وخرج فتوح بين شوطي مباراة أبو قير للأسمدة بسبب الإصابة ودخل عمر جابر بدلا منه.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الثاني بـ5 نقاط.

ويتواجد إنييمبا في المركز الثالث بـ 4 نقاط بالتساوي مع بلاك بولز المتذيل.