تقرير فرنسي: مصطفى محمد مرشح لتعويض مرموش في فرانكفورت

السبت، 11 يناير 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - منتخب مصر

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن وجود اهتمام من آينتراخت فرانكفورت بضم المهاجم المصري مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفقا للموقع فإن مصطفى مرشح لتعويض الرحيل المحتمل لعمر مرموش والذي اقترب من الانضمام لمانشستر سيتي وفقا للتقارير في إنجلترا وألمانيا.

وأشار فوت ميركاتو إلى أن فرانكفورت يضع مصطفى ضمن أكثر من خيار لتدعيم الفريق.

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بالإضافة إلى مصطفى محمد فإن فرانكفورت يراقب أيضا نيكلاس فولكروج وأرناود كالمويندي وجوناثان بوركاردت.

ويمر مصطفى محمد بموسم سيء مع نانت بعد خسارة مركزه الأساسي مع الفريق.

وشارك مصطفى محمد منذ بداية الموسم مع نانت في 16 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع آخر.

ومنذ انضمامه للفريق لعب مصطفى محمد 96 مباراة بقميص نانت وسجل 21 هدفا وصنع 8 آخرين.

مصطفى محمد نانت إينتراخت فرانكفورت
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