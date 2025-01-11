تشكيل نيس – عبد المنعم على مقاعد البدلاء ضد ريمس

أعلن فرانك هايس المدير الفني لـ نيس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريمس.

ويواجه نيس خصمه ريمس بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء.

ولعب عبد المنعم بشكل أساسي في المباراة الماضية ضد رين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: أنطوان ميندي - يوسف ندايشيمي - محمد عبد المنعم - ميلفين بارد

خط الوسط: هشام بوداوي - إيفان جيسان - بدر الدين بوعناني - تانجي ندومبيلي - سفيان ديوب

خط الهجوم: جايتان لابورد

ويحتل نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي ريمس في المركز الـ12 بـ20 نقطة.