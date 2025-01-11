انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(1) زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد زد في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق53. بطاقة حمراء لبينجامين بواتنج لاعب الاتحاد السكندري بعد دخول قوي على ماتا ماجاسا لاعب زد.

ق50. هدف ملغي لزد لوجود حالة تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جوووول أول لزد عن طريق ديلسون كاموني مستغلا عرضية من أحمد عادل.

ق27. ضغط قوي من زد لمحاولة تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل