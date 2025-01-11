وصيف صلاح وتخطى زيدان.. مرموش يحقق أرقاما قياسية في الدوريات الـ5 الكبرى

تألق عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت ضد سان باولي فريقه السابق وسجل هدفا.

وفاز فرانكفورت على سان باولي بهدف دون رد في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفه في المباراة في الدقيقة 32 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف أصبح الدولي المصري وصيفا لـ محمد صلاح لاعب ليفربول في عدد المساهمات التهديفية.

ووصل محمد صلاح للمساهمة الـ31، بينما مرموش في الوصافة بـ22 مساهمة تهديفية.

وعلى صعيد الدوري الألماني عادل مرموش عدد أهداف هاري كين لاعب بايرن ميونيخ بـ14 هدفا في ترتيب هدافي الدوري.

وزاد الفارق مع كين في عدد المساهمات التهديفية ووصل للمساهمة الـ21، بينما كين 19 مساهمة.

وبتسجيل مرموش 14 هدفا، تخطى محمد زيدان وأصبح أفضل هداف مصري في الدوري الألماني خلال موسم واحد، إذ سجل زيدان 13 هدفا كأفضل موسم تهديفي له في الدوري الألماني.

وحصل مرموش على جائزة رجل المباراة ضد سان باولي.

قد تكون مباراة سان باولي هي الأخيرة له بقميص الفريق وسط أخبار اقترابه من الانضمام لمانشستر سيتي.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة الـ 30 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي خاض مباراة أقل، بينما توقف رصيد سان باولي عند النقطة 14 في المركز 14.

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