التشكيل - شكري نجيب أساسي مع الاتحاد.. وديلسون يقود هجوم زد

السبت، 11 يناير 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

أعلن كل من طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري ومجدي عبد العاطي مدرب زد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع زد على استاد الإسكندرية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ شكري نجيب بشكل أساسي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في المباراة الأولى لطلعت يوسف.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – مروان داوود.

الوسط: مورو ساليفو – عمر الوحش – شكري نجيب.

الهجوم: كريم الديب – عمرو جمعة – بينجامين بواتنج.

ويقود ديلسون كاموني هجوم زد بجانب عبد الرحمن البانوبي.

وجاء تشكيل زد بالكامل كالتالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – محمد إسماعيل – مصطفى العش – محمد أشرف.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – أحمد عادل.

الهجوم: ماتا ماجاسا – ديلسون كاموني – عبد الرحمن البانوبي.

ويحتل زد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

الدوري المصري زد الاتحاد السكندري
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