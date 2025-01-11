مباراته الأخيرة؟ فرانكفورت يفوز على سان باولي بهدف مرموش

فاز آينتراخت فرانكفورت على سان باولي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

سجل عمر مرموش هدف فرانكفورت الوحيد في مباراة قد تكون هي الأخيرة له بقميص الفريق وسط أخبار اقترابه من الانضمام لمانشستر سيتي.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة الـ 30 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي خاض مباراة أقل، بينما توقف رصيد سان باولي عند النقطة 14 في المركز 14.

التشكيل

بدأ مرموش المباراة بشكل أساسي من البداية بجانب هوجو إيكيتيكي في الهجوم.

أحداث المباراة

هدد مرموش مبكرا في الدقيقة الثانية على مرتين ولكن حارس المرمى تألق في التصدي.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفض مرموش الاحتفال بالهدف احتراما لجماهير فريقه القديم الذي لعب له لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وشهدت الدقيقة 86 خروج عمر مرموش ودخول إيجور ماتانوفيتش بدلا منه.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد فرايبورج يوم الثلاثاء 14 يناير بالدوري الألماني.