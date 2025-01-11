البنك الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدف لاعبه السابق

فاز البنك الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل ياو أنور هدف البنك الأهلي الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 11 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف الإسماعيلي عند النقطة التاسعة في المركز العاشر.

التشكيل

تشكيل الإسماعيلي شهد عودة نادر فرج بعد غيابه عن المباراة الماضية.

عودة نادر فرج للتشكيل الأساسي، والنبريصي يقود الإسماعلي ضد البنك الأهلي 📑#في_الدوري pic.twitter.com/ebfi5EQAmT — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2025

أحداث المباراة

الشوط الأول سار بشكل هادئ وأجرى البنك الأهلي تبديلا أول بدخول محمد إبراهيم بدلا من أحمد النادري في الدقيقة 32.

وبعد دقيقة واحدة أجرى التبديل الثاني بدخول محمد عبد الغني بدلا من محمد فتحي.

وفي الشوط الثاني تقدم البنك الأهلي عن طريق ياو أنور مستغلا انفرادا بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

الهدف هو الثاني لأنور بقميص البنك الأهلي في مرمى الإسماعيلي منذ الانضمام للفريق.

وحاول الإسماعيلي العودة في المباراة ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة في الدوري ضد سموحة يوم الثلاثاء 21 يناير، بينما يلتقي البنك الأهلي مع الجونة بنفس اليوم.