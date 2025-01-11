تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام ساجرادا.. وأوباما على مقاعد البدلاء

أعلن كورنسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس