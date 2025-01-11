مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الليبي لضم مصطفى شلبي

كشف مصدر من الزمالك حقيقة وصول عرضا من أحد الأندية الليبية لضم مصطفى شلبي جناح الزمالك.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وترددت أنباء عن رغبة أحد الأندية الليبية في ضم شلبي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com "كل ما يتردد عن وجود عرض ليبي للتعاقد مع مصطفى شلبي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة غير صحيح. لم يصلنا أي عروض رسمية بشأنه حتى الآن".

مصطفى شلبي انضم إلى الزمالك في صيف 2022 قادما من نادي إنبي وتوج معه بلقب الكونفدرالية.

الجناح صاحب الـ29 عاما لعب 79 مباراة مع الزمالك وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الثاني بـ5 نقاط.

ويتواجد إنييمبا في المركز الثالث بـ 4 نقاط بالتساوي مع بلاك بولز المتذيل.