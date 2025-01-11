انتهت الدوري الألماني - سان باولي (0)-(1) آينتراخت فرانكفورت.. انتصار بهدف مرموش

السبت، 11 يناير 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

مرموش - فرانكفورت - لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد سان باولي في الجولة 16 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش ضمن التشكيل الأساسي لفرانكفورت في المباراة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق مرموش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويرفض الاحتفال ضد فريقه القديم.

ق3. تهديد أول من مرموش على مرتين ولكن الحارس يتألق.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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