انتهت الدوري الألماني - سان باولي (0)-(1) آينتراخت فرانكفورت.. انتصار بهدف مرموش
السبت، 11 يناير 2025 - 16:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد سان باولي في الجولة 16 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب عمر مرموش ضمن التشكيل الأساسي لفرانكفورت في المباراة.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32. جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق مرموش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويرفض الاحتفال ضد فريقه القديم.
ق3. تهديد أول من مرموش على مرتين ولكن الحارس يتألق.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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