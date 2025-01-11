في غياب صلاح.. كييزا يسجل أول أهدافه ويقود ليفربول للفوز على أكرينجتون برباعية

السبت، 11 يناير 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - ليفربول ضد أكرينجتون

حقق ليفربول فوزا كبيرا على أكرينجتون ستانلي بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة شهدت غياب محمد صلاح للحصول على راحة.

وسجل أهداف ليفربول في المباراة كل من ديوجو جوتا وترينت أليكساندر أرنولد وجايدين دانس وفيديريكو كييزا.

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أحداث المباراة

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق جوتا مستغلا تمريرة أمام المرمى من نونيز ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف أرنولد الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 76 أضاف البديل دانس الهدف الثالث بمتابة لانفراد كييزا الذي تصدى له الحارس.

وأنهى كييزا رباعية ليفربول بهدف جديد في الدقيقة 90 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل كييزا أول أهدافه بقميص ليفربول منذ الانضمام للفريق.

ليفربول أكرينجتون كأس الاتحاد الإنجليزي
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