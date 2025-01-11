تشكيل فرانكفورت: ضد فريقه القديم.. مرموش أساسي في مواجهة سان باولي

السبت، 11 يناير 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سان باولي.

ويلتقي آينتراخت فرانكفورت مع سان باولي بعد قليل على ملعب الأخير في الجولة 16 من الدوري الألماني.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي ضد فريقه السابق.

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وكان مرموش قد قضى موسم على سبيل الإعارة في صفوف سان باولي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – أرثر ثاتي.

الوسط: نهامدي كولينز – هوجو لارسون – إلياس سخيري – ناثانيال براون.

الهجوم: ماريو جوتزة – عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.

وشارك مرموش في 24 مباراة سابقة منذ بداية الموسم بقميص فرانكفورت وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

ويحتل فرانكفورت المركزالثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، بينما يحتل سان باولي المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
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