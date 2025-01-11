خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع الترجي بشأن زدام.. وموعد وصول اللاعب

السبت، 11 يناير 2025 - 15:34

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد سموحة

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه مع الترجي التونسي بشأن التعاقد مع معتز زدام.

وقضى زدام فترة إعارة مع المصري في الموسم الماضي مع أحقية الشراء، لكن قرر النادي البورسعيدي عدم تفعيل البند.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة أتم اتفاقه مع الترجي بشأن التعاقد مع معتز زدام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ومن المقرر أن يصل اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن غزل المحلة دخل في مفاوضات مع الترجي لأجل ضم زدام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية الشراء.

واستعار المصري اللاعب التونسي لمدة نصف موسم فقط.

ولعب زدام مع المصري 22 مباراة مسجلا 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط بواقع 149 دقيقة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

غزل المحلة معتز زدام
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