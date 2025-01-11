تشكيل الإسماعيلي - تراوري يقود الهجوم أمام البنك الأهلي.. وحاتم سكر أساسي
السبت، 11 يناير 2025 - 15:25
كتب : FilGoal
يقود إريك تراوري هجوم الإسماعيلي خلال مواجهة البنك الأهلي ضمن مسابقة الدوري.
ويلعب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:
الحارس: كمال السيد.
الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى
الوسط: عبد الرحمن الدح – نادر فرج – محمد بيومي
الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.
وحصل الإسماعيلي على نقاط مباراة مودررن سبورت كاملة رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، وذلك بعد مخالفة مودرن سبورت اللوائح وإشراكه 6 لاعبين أجانب في المباراة.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.
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